4日朝、美郷町の千畑小学校の近くでクマ2頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと、4日午前7時40分ごろ、美郷町土崎字上野乙の町道にクマ2頭がいるのを40代の男性が目撃しました。クマの体長が、いずれも約50センチだということです。千畑小学校まで約200メートルで、警察が注意を呼びかけています。