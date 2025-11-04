4日未明、秋田市下新城で新聞配達をしていた77歳の男性がクマに襲われてけがをしました。また秋田市の繁華街や官庁街近くにある保育園の園庭でクマが目撃され警察などが警戒を呼びかけています。太田朋孝記者「現場は山林の近くにある集落の一角です。夜が明ける前、新城川のそばにある住宅の敷地に、クマが現れて人を襲いました」秋田臨港警察署の調べによりますと、4日午前3時半ごろ、秋田市下新城岩城にある住宅に新聞配達をし