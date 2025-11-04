県警少年課などの合同捜査班は11月4日、県内に住む18歳から19歳の男4人を恐喝未遂の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは三条市に住む会社員(19)と無職(18)、長岡市の建設作業員(19)と専門学校生(18)の男4人です。警察によりますと2025年2月、男4人は女性1人と共謀して20代の男性から現金を脅し取ろうとしました。20代の男性は女性とアプリで知り合い、燕市内で一緒にいたところに1人の男が現れ、「俺の彼女に何してんだよ」などと