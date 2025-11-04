大和証券グループ本社 [東証Ｐ] が11月4日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比11.5％減の979億円に減った。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比25.6％減の541億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の11.8％→13.3％に上昇した。 株探ニュース