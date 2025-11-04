「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日午前１１時現在で、ヤスハラケミカルが「買い予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場でヤスハラケミはストップ高カイ気配。同社は前週末１０月３１日取引終了後、ＭＢＯを実施すると発表した。安原禎二社長が代表取締役を務める企業が１株１３８０円でＴＯＢを行う。買い付け予定数は５９０万８５０株（下限２８７万５６００株、上限設定