『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）の宮粼あおいが、あまりにもかわいすぎる。2005年公開の映画『NANA』で、ハチを演じる宮粼あおいのかわいさに衝撃を受けてから、はや20年。今もなお、宮粼あおいは全男子の“夢”であり、全女子の“憧れ”であり続けている。 参考：宮粼あおい、『ちょっとだけエスパー』で体現する“100%の愛情”「四季は自分に近い役」 ただ、彼女のかわい