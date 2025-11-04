４日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落。前日に米長期金利が４．１１％に上昇し、この日の時間外取引でも同水準で推移していることから円債にも売りが出やすかった。 米長期金利の上昇は米企業による大規模な社債発行による需給の緩みが意識されているほか、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が後退していることが背景。３日には米シカゴ連銀のグールズビー総裁が「現時点では労働市場よりイ