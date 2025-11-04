きのう夜、県内では住宅火災が相次ぎました。山形市では焼け跡から1人の遺体が見つかっています。 【写真を見る】県内で住宅火災相次ぐ山形市では1人の遺体が見つかる河北町では2棟が全焼か（山形） 警察などによりますと、きのう午後8時20分ごろ、山形市宮町三丁目で「火災が起きている」と近所の人から119番通報がありました。 火が出たのは齋藤賢一さん（62）の木造一部2階建ての住宅です。火はおよそ5時間後に消し止め