極洋 [東証Ｐ] が11月4日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比21.5％減の41.7億円に減り、通期計画の125億円に対する進捗率は33.4％にとどまり、5年平均の49.4％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比50.3％増の83.2億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2