4日前引けの日経平均株価は4日ぶり反落。前週末比50.20円（-0.10％）安の5万2361.14円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1082、値下がりは488、変わらずは40と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は226.27円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が72.73円、ファストリ が71.11円、リクルート が32.73円、第一三共 が23.74円と並んだ。