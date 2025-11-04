4日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数724、値下がり銘柄数659と、値上がりが優勢だった。 個別ではホクリヨウ、インターライフホールディングス、日本電技、守谷商会、第一建設工業など46銘柄が年初来高値を更新。伊勢化学工業、Ｓｐｅｅｅ、テクノホライゾン、ティムコ、大東港運は値上がり率上位に買われた。 一方、日本創発グループがストップ安。福留ハム、ひらまつ、セイヒ