大島優子が自身のInstagramを更新。秋元才加と宮澤佐江との「心友トリオ」3ショットを披露した。チームK最強メンバーの再会にファンからは歓喜の声が寄せられている。 【写真】顔を寄せ合い笑顔を見せる大島＆秋元＆宮澤の“親友トリオ” ■大島優子のファンミに心友・秋元才加＆宮澤佐江がゲスト出演 大島は、11月3日にファンミーティング『大島優子ファンミーティング2025 #yukoroom』を都内で開催。