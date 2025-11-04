4日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ126283 -32.0 47090 ２. 日経ベア２ 1420818.8 135.2 ３. 野村日経平均 10036-2.7 54370 ４. 日経Ｄインバ9047 -52.25508