国際卓球連盟（ITTF）は4日、2025年第45週の世界ランキングを発表した。 ■トップ30には5選手 男子シングルスでは「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」で地元選手に敗れてベスト16となった張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの4位をキープ。同大会で堂々の準優勝を飾った18歳の松島輝空（木下グループ）は2つ順位を上げて13位にランクアップした。戸上隼輔（井村屋グループ）は1つ順位を落として19位、初