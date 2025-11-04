中国発の格安ショッピングサイト「SHEIN」で、子どもの姿をしたセックスドール(ダッチワイフ)が販売されていることが確認されたため、フランスの消費者保護当局がSHEINに警告し、この件を検察に送致しました。これを受け、SHEINはダッチワイフを全て削除したと伝えられています。La DGCCRF saisit le procureur de la République après avoir constaté la commercialisation de poupées sexuelles à cara