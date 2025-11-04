牛丼チェーン店「すき家」は、11日午前9時より、『ローストビーフ丼』を販売する。【写真】並盛の3倍のお肉が乗った『ローストビーフ丼』メガ同店に初登場する『ローストビーフ丼』は、温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品。別添えのたまごをのせて食べることができる。自社製のローストビーフは低温でじっくり加熱することで、やわらかな食感に。刻みニンニクやブラックペッパ