特定外来生物のウシガエルを販売目的で飼育したなどとして、警視庁は４日、食料品販売会社「千葉水産」（東京都江東区）役員の女（６３）と、法人としての同社を特定外来生物被害防止法違反（販売目的飼養など）容疑で東京地検に書類送検した。発表によると、女は７月２２日〜８月７日、江東区亀戸の同社の食料品販売店で、ウシガエル６頭とアカミミガメ１頭、カミツキガメ１頭の特定外来生物計８頭を販売目的で飼育するなどし