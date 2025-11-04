全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神楽坂のスープカレーの店『Rojiura Curry SAMURAI神楽坂店』です。見た目もおいしい、スープに浮かぶ野菜畑コレ、刺さる方にはぶっ刺さります。とにかくスープも含め野菜の味が濃い。ベースのスープに使用されている豚骨や鶏ガラ、本来であればメイン格のチキンですら野菜を引き立たせるための脇役と感じてしまうほど野菜がおいしい