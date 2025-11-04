熟練の雀士も、思わず冷や汗がタラリと垂れたか。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月3日の第1試合で赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）に、リーチ後にあわやチョンボかというミスが出てしまい、試合が一時中断。ファンも「これセーフなん？」と戸惑いの声が生じることになった。【映像】なんとかセーフ？鈴木たろう、あわやチョンボの瞬間ハプニングが起きたのは東2局1本場。たろうは11巡目、4・7索の両面待ちでリーチを打