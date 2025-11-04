【モデルプレス＝2025/11/04】俳優の染谷俊之と小西詠斗がW主演を務めるドラマ「UNREAL-不条理雑貨店-」（テレビ大阪：毎週月曜深夜1時5分〜／テレビ愛知：毎週月曜深夜1時30分〜／BSテレ東10月16日スタート・毎週木曜深夜0時30分〜）の第4話が、3日に放送された。【写真】小西詠斗、書道8段の腕前が達筆すぎる◆染谷俊之×小西詠斗主演「UNREAL-不条理雑貨店-」原作となる漫画「不条理雑貨店 UNREAL」は、男2人の強い絆と宿命を描