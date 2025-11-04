【モデルプレス＝2025/11/04】女優の嵐莉菜が11月2日、自身のInstagramを更新。家族旅行でのショットを公開した。【写真】「ちはやふる」女優「楽しそうな笑顔が最高」美脚スラリ旅行ショット◆嵐莉菜、夏の家族旅行で美脚披露嵐は「寒くなって夏が恋しくなったので、今更ですが、夏の思い出をシェア」とコメント。「家族で旅行しました 私もゆかりのある福井県、そしてちょこっと石川県と新潟県へ 美しい景色と美味しいご飯、満喫