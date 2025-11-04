お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、フジテレビが発表したバラエティー番組「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）の年内終了について私見を述べた。10月24日放送回は「ハロウィーン特別回」で、千鳥・大悟がダウンタウン松本人志のコスプレ姿を披露していたが、急きょ過去回の再放送に切り替わった。同31日、同局は放送前に番組終了を自社サイトで発表。ま