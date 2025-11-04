講談社は4日、21年の米アカデミー賞でアジア系女性初の監督賞、作品賞、主演女優賞の3冠を受賞した「ノマドランド」で知られる、中国出身のクロエ・ジャオ監督（43）とプロデューサーのニコラス・ゴンダ氏とタッグを組み、米ハリウッドを拠点とする新会社「Kodansha Studio」を設立すると発表した。ハリウッドに制作会社を設立することは、同社初の試み。スタジオを通じ、日本で出版された多種多様なマンガや小説の海外実写映像化