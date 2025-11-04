「最近、お尻が下がってきた」「脚のラインがぼやけてきた」など、後ろ姿の“老け見え”に悩む人は少なくありません。そこでおすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ヒップアップトレーニング】。お尻の“大臀筋（だいでんきん）”と太ももの裏側“ハムストリングス筋”を一度に鍛えることができます。ヒップアップはもちろん、代謝アップや腰痛予防にも効果的です。下半身の“たるみ見え”は筋力低下が原因年齢とともに気