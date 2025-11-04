高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第6週「ドコ、モ、ジゴク。」（第27回）が4日に放送され、遊女・なみ（さとうほなみ）がヘブン（トミー・バストウ）と暮らす女中に立候補するもまさかの展開を迎えると、ネット上には「なみさんやる気満々なのに」「どうしたんだろ…？」「何で？」などの反響が寄せられた。【写真】明日の『ばけばけ』トキ（高石あかり）は街中で思いがけ