上田綺世が現地メディアの週間ベストイレブンに選出されたオランダ1部フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世の評価が、現地で急上昇している。フェイエノールトは11月2日に行われたエール・ディビジ第11節のフォレンダム戦で3-1の勝利を挙げたが、この試合で上田は2ゴールを挙げる活躍を見せた。オランダメディア「Voetbal Primeur」と米スポーツ専門局「ESPN」が上田を今節のベストイレブンに選出した。エールディビ