１２月上旬の放送をもって終了することが発表されたフジテレビ系バラエティー番組「酒のツマミになる話」（金曜・後９時５８分）が１０月３１日に放送され、世帯平均視聴率が５・３％だったことが４日、分かった。個人視聴率は３・１％だった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）差し替え放送だった前回１０月２４日の世帯５・８％、個人３・４％からそれぞれ微減した。この日は番組冒頭で女性ナレーターが「酒のツマミ