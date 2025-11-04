瀬口大翔がモロッコ戦で先制ゴールを決めたU-17日本代表は11月3日、カタールで開催されているU-17ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でU-17モロッコ代表と対戦し、2-0の勝利を挙げた。白星スタートを切ったなかで、MF瀬口大翔が決めた先制ゴールが「芸術的」「よく決めたなぁ」など注目を集めている。カタールW杯でのベスト4進出、U-20W杯での優勝など、近年著しい成長を見せているモロッコを相手に若い日本代表が魅せ