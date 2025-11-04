ウォン・テインは山本の熱投に感動「僕なら腕が上がらない」米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は、ブルージェイズとのワールドシリーズで3勝を挙げる大活躍でMVPに輝いた。特に第6戦で6回を投げた翌日、第7戦でリリーフ登板する姿には世界が驚きの声を上げた。韓国代表で、先発の中心として期待されるウォン・テイン投手（サムスン）もその1人。山本の投球を「人間の限界を超えている」「僕なら腕が上がらない」と絶賛した。