BTS（防弾少年団）ジョングクが3日、ファンコミュニティーWeverseで約6時間のライブ放送をし、ソロコンサートに対する思いを表した。ジョングクは特有のあいさつで雰囲気を盛り上げ、ゲーム、即席ライブ、ユーチューブ視聴、食の場面まで約1110万人とライブで共に過ごした。雰囲気を変えたのはJ−HOPEのソロコンサート実況広告が登場した瞬間だった。ジョングクは画面を見ながら「私もいつかはソロコンサートをやってみたい」と語