1997年にミスコリア「真（優勝に該当）」を受賞したキム・ジヨンさんが、体重が75キロまで増えた近況を公開した。YouTubeチャンネル「ジュビスダイエット（JUVIS）」は3日、キムさんの日常を収めた映像をアップロードした。キムさんは最近、健康問題や体重増加に悩まされていることを明かした。過去には「もうミスコリアではないから気楽に食べてもいい」と思っていたが、今では「自分のために健康的に痩せよう」と決心したという