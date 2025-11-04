喫煙所システムなどを手掛けるトルネックスは、シャープの「プラズマクラスター」技術を搭載した「分煙脱臭ブース」のリニューアルモデルを発表しました。2025年11月注文分より順次出荷が開始されます。既存の高い脱臭性能に加え、空気浄化機能が追加され、排気後の空気の清浄度が向上しました！ トルネックス「分煙脱臭ブース」プラズマクラスター搭載モデル 出荷開始時期：2025年11月ご注文分より順次 トル