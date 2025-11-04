政府は４日午前、高市内閣の経済政策の司令塔となる「日本成長戦略本部」の初会合を首相官邸で開いた。本部長に就いた高市首相は、人工知能（ＡＩ）・半導体、造船や量子など戦略分野への集中的な投資を官民で進めることで、「強い経済」の実現を目指す考えを表明した。来年夏に新たな成長戦略をまとめる方針だ。首相は初会合で、「責任ある積極財政」の考え方の下で戦略的な財政出動を行うと述べた。供給構造を強化して所得や