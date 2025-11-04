錦糸町には「手造り 丸源」という偉大な立ち食いそば屋・立ち飲み屋があったのだが、令和6（2024）年2月に閉店してしまった。それでも「そば処めとろ庵」、「生そば玉川」、「いろり庵きらく」、「名代富士そば」と大御所が集結している激戦区である。【画像】立ち食いそばなのにそんなに時間がかかるの…!? 絶品だった「10分かかるナス天そば」の写真がコチラ錦糸町の南口に「立ち食いそば あさだけ」がオープンそんな中、今