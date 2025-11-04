「話すメリットがない」──。取材を申し込んでも、売人たちは首を縦に振らなかった。東京都台東区、上野や浅草を拠点に暗躍する違法薬物の裏社会。フリーライターの花田庚彦氏は半年間にわたり交渉を重ね、ついに現役の売人・T氏と接触することに成功した。大麻使用罪の新設以降、現場では何が起きているのか。新刊『台東区 裏の歩き方』（彩図社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）【写真】この記事の写