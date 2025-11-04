東方神起のユンホが、1stアルバム「I−KNOW」のハイライトメドレー映像を公開した。10月31日、東方神起公式YouTube（ユーチューブ）チャンネルなどに、ユンホの音源映像の一部がアップされた。赤色のラジカセで、各収録曲のカセットテープが順に再生される動画で、レトロな雰囲気を出した。観光メディアのニュースエンは4日「今回の映像は強烈なエネルギーのイントロ曲『Set In Stone』を皮切りに、ダンスを通じてみんなが1つにな