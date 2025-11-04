アルチンボルドは16世紀、オーストリア・ハプスブルク家のフェルディナント1世の治世時にミラノからウィーンへと移り、マクシミリアン2世、ルドルフ2世に仕えた宮廷画家でした。マニエリスムのなかでもひときわ異才を放つ画家が、皇帝たちに寵愛された理由を紹介します。文＝田中久美子取材協力＝春燈社（小西眞由美）《ウェルトゥムヌスとしての皇帝ルドルフ2世》1590年頃油彩・板68×56cmウプサラ、スコークロステル城[J