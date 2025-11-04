セブン−イレブン・ジャパンは、全国各地のご当地スープを選りすぐってラインアップしたスープの祭典「日本横断！ ご当地スープ巡り」として、全国各地になじみのある商品から選出したご当地スープ9商品を、全国のセブン−イレブン店舗で11月4日から順次発売する。第1弾は各地域を代表する鍋スープ3品が登場。「日本一の芋煮会」などの催しで有名な山形県からは「芋煮 やまがた風醤油味」、関西からはかつお節と昆布の合わせだしに