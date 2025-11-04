東急ホテルズ＆リゾーツは、高松東急REIホテルと松山東急REIホテルの営業を終了する。ホテル運営管理業務受委託契約の終了に伴うものとしており、いずれのホテルも運営者を変更し、リブランドオープンする。高松東急REIホテルは、1982年に高松東急インとして開業。2026年3月17日のチェックアウトをもって営業を終了する。JR四国とJR四国ホテルズが「JRクレメントイン高松兵庫町」として、2026年夏ごろにリブランドオープンする。松