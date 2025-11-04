「ザ・ロビーラウンジ」のアフタヌーンティ―「クリスマスシンフォニー」ザ・リッツ・カールトン大阪は、「ザ・ロビーラウンジ」において11月14日からアフタヌーンティ―「クリスマスシンフォニー」を、イタリア料理「スプレンディード」において11月15日からアフタヌーンブッフェ「スパークリングシンフォニー」、11月17日からランチブッフェ「クリスマスランチブッフェ」を開催する。「スプレンディード」のアフタヌーンブッフェ