山形県は、きょうクマによる人身被害の起きている状況を発表した。 昭和52年から令和7年（10月30日現在）までの統計だが、山形県内での人身被害は124件起きていて、そのうちキノコ採りが中が37件で1位、2位が山菜採り中、3位が農作業中となっている。 1位キノコ採り中37件（約30％ 2位山菜採り中24件（約20％） 3位農作業中11件（9％） 正直申し上げ、やはりという内容ではあるが、山の中でクマに出くわすリスク