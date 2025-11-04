NHKの受信契約は、NHKの放送を受信できるテレビなどの受信機が設置されている限り、契約義務が発生します。契約者が亡くなった場合でも、自動的に契約が終了するわけではありません。 この記事では、契約者だった父親が亡くなり、今後その家に母親が住み続けるケースについて、NHKの受信契約を解約できるのかどうか、具体的な条件や手続きについて解説します。 母親がテレビを使い続ける場合は「名義変更」が必