マイホーム購入時、親からの資金援助は非常にありがたいものです。しかし、援助を受けた一方で「老後資金が減ってしまって大丈夫なのか」と心配になる方も多いでしょう。とくに退職金が主な老後資金となる家庭では、まとまった額の援助が将来に与える影響も無視できません。 この記事では、「老後2000万円問題」と呼ばれる老後資金の目安に触れつつ、実際に退職金の一部を家族に援助した場合でも安心して暮らせるのか、