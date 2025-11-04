【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの本拠地ロサンゼルスが、今年も歓喜に沸いた。ワールドシリーズ２連覇を祝うパレードとセレモニーが３日に行われ、投打の二刀流で貢献した大谷翔平選手（３１）らの笑顔がはじけた。平日にもかかわらず、午前１１時のパレード開始前には、ユニホーム姿のファンが沿道にごった返した。大谷選手は妻の真美子さん（２８）と一緒に２階建てのオープンバスに乗り込んだ。ファンに