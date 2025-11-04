4日(火)は高気圧に覆われて西日本から北日本にかけて晴れる所が多いでしょう。5日（水）も晴れる所が多いものの、西日本から東海の太平洋側では段々と雲が多くなり、午後は所々で雨が降る見込みです。太平洋側では夜遅い時間ほど雨が降りやすくなるでしょう。北海道も雲が広がりやすく、午前中を中心ににわか雨がある見込みです。前線が停滞する南西諸島はくもりや雨となり、雷を伴って激しく降る所もありそうです。日中の気温は西