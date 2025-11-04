セキュリティー企業の元従業員2人が、ランサムウェア攻撃の共謀罪で起訴された/AlekZotoff/iStockphoto/Getty Images（CNN）米国のサイバーセキュリティー企業に勤務していた元従業員の男2人が、企業のシステムに不正侵入して多額を脅し取ったとして共謀の罪で起訴された。起訴されたのはテキサス州のケビン・タイラー・マーティン被告とジョージア州のライアン・クリフォード・ゴールドバーグ被告。2023年にランサムウェア（身代