秋が深まってくると、猫と一緒に家でのんびりぬくぬくと過ごすのが何よりも幸せ！ そんなひとときにぴったりの猫本をセレクト。猫本専門店の猫本担当・アネカワユウコさんが、とっておきの名作を教えてくれました。【絵本】『そらのほんやさん』くまくら珠美時空を超えて気持ちが繋がる世界へ。素敵な本屋さんが空の上に!? そこは、下界から旅立ったひとびと（動物たち）が憩う『そらのほんやさん』。ふたりの猫の店主が、どこか奇