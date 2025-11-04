BTSのJUNG KOOKが、ライブ配信で自身の本音を打ち明けた。《画像》「絵になる」JUNG KOOK、“南山ビューの自宅”で配信11月3日、JUNG KOOKはファンコミュニティ「Weverse」で約6時間にわたってライブ配信を行った。配信のタイトルは「こんにちは、イアンです」。JUNG KOOKは特有の挨拶で和やかな雰囲気を作り出し、ゲームや即興の歌唱、ユーチューブの同時視聴、さらにはクッパの“モッパン（食事配信）”まで繰り広げ、約1110万人