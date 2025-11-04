台風25号に加えて、新たな台風が発生する予想です。気象庁はカロリン諸島の熱帯低気圧が、今後、台風に発達する見込みと発表しています。今後の動向に注意が必要です。新たな台風発生へ今日4日午前9時、強い台風25号がフィリピンを直撃しています。台風25号は今後も西よりへ進み、南シナ海で非常に強い勢力に発達するでしょう。その後はベトナムからラオスへ進み、熱帯低気圧に変わる見込みです。日本への直接的な影響はないでしょ