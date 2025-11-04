全長3.2m！ スズキの斬新「“2人乗れる”小さいクーペ」がスゴイ！2025年10月30日には、東京ビッグサイト（国際展示場）で国内最大のモーターショー「JAPAN MOBILITY SHOW（ジャパンモビリティショー）2025」が開催されました。今回も各メーカーから様々な新型モデルが公開され、来場者の注目を集めていますが、過去のモーターショーでも、未だ色褪せない魅力を放つコンセプトカーが登場していました。【画像】超カッコいい！